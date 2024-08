SEK-Einsatz in Wannsee: Mann verschanzt sich und wird erschossen

Der Tatverdächtige öffnete nicht, sodass die Beamten am Nachmittag gewaltsam in die Wohnung eindrangen.

"Der 49-Jährige blieb unverletzt, folgte dem 46-Jährigen und sah, wie dieser in ein Mehrfamilienhaus in der Dreilindenstraße lief."

Am Morgen soll der 46-Jährige auf einem Wohnwagenplatz einen 49-Jährigen bedroht haben. "Dem Mann gelang es, den Angreifer zu vertreiben und die Polizei zu rufen", hieß es in der Mitteilung.

Die Einsatzkräfte hätten sich mit richterlichem Beschluss Zutritt zu der Wohnung in Nikolassee verschafft, in der sich der 46-Jährige befunden habe. Daraufhin soll der Mann mit einer Waffe sofort das Feuer eröffnet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. "Polizeikräfte schossen zurück und trafen den Mann tödlich." Eine Mordkommission ermittelt.

Das Wohnhaus steht im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf in der Nähe des Wannsees. In der Nachbarschaft befinden sich vor allem Villen und Einfamilienhäuser. In dem Haus, in dem sich der Mann zurückzog, sind Sozialwohnungen untergebracht. Daneben befindet sich eine Grundschule. Ein Anwohner sagte einem dpa-Reporter, dass sich darin rund 100 Einzimmerappartements befinden sollen.

Erstmeldung um 15.55 Uhr, aktualisiert um 21.27 Uhr