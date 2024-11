Seniorin übergibt mehr als Hunderttausende Euro an Fake-Polizisten – aus DIESEM Grund

Die sechsstellige Summe und die Wertsachen übergab sie den mutmaßlichen Betrügern in zwei Taschen. Einer der Tatverdächtigen hatte ein Uniformhemd, ein Poloshirt der Polizei Berlin an.

Die gutgläubige Dame kam der Aufforderung in der Breite Straße Ecke Kammerstraße am 1. Juli gegen 16.30 Uhr nach.

Die Kripo fragt:

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort dieser Personen machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tatverdächtigen geben?

Hinweise können an das zuständige Betrugskommissariat des LKA 2 in der Gothaer Straße 19, in 10823 Berlin unter der Telefonnummer 030/4664925318 oder 030/4664925300, außerhalb der Bürodienstzeiten per E-Mail, über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.