Späti in Spandau überfallen: Brutalo-Quartett scheitert an Kasse

Wie die Polizei mitteilte, betraten die Männer den Laden am Simonring gegen 22.50 Uhr. Einer von ihnen brachte die 29-jährige Angestellte zu Boden, ein anderer bedrohte sie mit einer Schusswaffe.

Im Verlauf scheiterte das Quartett allerdings am Öffnen der Kasse. So flüchteten die vier lediglich eingedeckt mit Zigaretten in Richtung Faucherweg und weiter in den U-Bahnhof Haselhorst.

An der Station Mierendorffplatz stoppten Polizisten eine Bahn der U7, fanden die Täter aber bei der anschließenden Durchsuchung nicht.

Die 29-Jährige klagte über Schmerzen am Kopf und am Oberkörper, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab.