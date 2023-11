23.11.2023 17:20 Spektakulärer Blitzeinbruch in Berlin-Steglitz: Juwelendiebe rammen Weg mit SUV frei

Bei einem Blitzeinbruch in Berlin-Steglitz sind Unbekannte mit einem Mercedes SUV in ein Juweliergeschäft in der Schloßstraße gefahren.

Von Denis Zielke

Berlin - Wilde Szenen wie aus einem Action-Film! Bei einem Blitzeinbruch in Berlin-Steglitz sind Unbekannte mit einem Mercedes SUV in ein Juweliergeschäft gefahren. Das Tatauto ging in Flammen auf. © Morris Pudwell In der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr seien die Einbrecher demnach durch die verschlossene Tür in den Laden in der Schloßstraße gerast, teilte die Polizei mit. Anschließend hätten sie mehrere Vitrinen zerschlagen und Schmuck gestohlen, hieß es weiter. Der oder die Täter seien flüchtig.

Der SUV mit gestohlenen Kennzeichen wurde zurückgelassen und ging aus bislang unbekannten Gründen in Flammen auf. Die Feuerwehr musste das brennende Tatauto löschen. Bei dem Brand seien zudem ein unbeteiligtes Fahrzeug, ein weiteres Geschäft, die Fassade eines Mehrfamilienhauses sowie ein Baum beschädigt worden Über die Höhe der Beute ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.

