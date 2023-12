Streit am Bahnhof Berlin-Lichtenberg eskaliert: Obdachloser attackiert Mann mit Glasflasche

Berlin - Bei einem Angriff mit einer Glasflasche am Bahnhof Berlin-Lichtenberg ist ein 40 Jahre alter Mann verletzt worden.

Am Bahnhof Berlin-Lichtenberg gerieten zwei Männer aneinander. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Gegen den 31-jährigen Verdächtigen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Demnach soll es am gestrigen Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr in der Haupthalle zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen sein.

Dabei soll der Jüngere von ihnen den 40-Jährigen mit der Glasflasche attackiert haben. Das Opfer erlitt den Angaben nach eine Schnittwunde am Hals und ein Hämatom am Hinterkopf. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem stark alkoholisierten Beschuldigten eine Blutentnahme an.