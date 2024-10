Streit artet aus: Mann sticht mit Schere mehrfach auf Nachbar ein

Berlin - Blutige Szenen in Berlin-Reinickendorf: Ein 53-Jähriger ist in seiner Wohnung schwer verletzt worden.

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ein Nachbar habe am Freitagabend gegen 23.10 Uhr mit einer Schere mehrfach auf ihn eingestochen, wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte.

Zuvor soll es zu einem Streit zwischen den beiden Männern in dem Haus in der Epensteinstraße gekommen sein.

Nach dem Angriff gab der 43-jährige Verdächtige einem weiteren Nachbarn Bescheid, und sie riefen gemeinsam den Notruf.

Der 53-Jährige habe Verletzungen am Rumpfes, Bauch und an Beinen erlitten, meldeten die Beamten weiter. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde.