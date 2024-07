Parkplatz-Streit endet tödlich: Mann erstochen, dann eskaliert die Situation weiter

Berlin - Fatales Ende eines Parkplatzstreits: In Berlin-Mitte ist am Donnerstagabend ein Mann durch einen Messerstich ums Leben gekommen.

In Berlin-Gesundbrunnen ist am Donnerstagabend ein Mann auf einem Parkplatz niedergestochen worden. © Morris Pudwell

Das Opfer wurde bei dem Angriff so schwer am Bauch verletzt, dass es bereits auf dem Weg ins Krankenhaus von den Rettungskräften reanimiert werden musste. Kurze Zeit später starb der 37-Jährige in der Klinik.

Zuvor soll es gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Böttgerstraße zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen sein, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter, einen 29-Jährigen, vor Ort fest. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt.

Während des Einsatzes soll eine größere Menschenmenge versucht haben, zum Tatort im Ortsteil Gesundbrunnen vorzudringen und musste von einer Hundertschaft samt Hundestaffel aufgehalten werden.