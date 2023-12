Streit in Berliner Flüchtlingsheim: Sicherheitsdienst bespuckt und geschlagen

Berlin - In einer Gemeinschaftsunterkunft im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen und dem Sicherheitsdienst gekommen.

Auch gegenüber den Polizisten zeigten sich die Jugendlichen aggressiv. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Trio soll die Mitarbeiter der Unterkunft in der Freienwalder Straße am späten Heiligabend geschlagen und bespuckt haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zuvor hatten die Wachleute des Heims den Angaben nach die Jugendlichen wegen des Rauchens in der Einrichtung ermahnt und es ihnen verboten.

Als die Polizisten die Lage vor Ort klären wollten, habe sich ein 17-Jähriger ihnen gegenüber aggressiv verhalten.

Daher legten ihm die Einsatzkräfte Handfesseln an. Ein 15-Jähriger soll die Beamten ebenfalls geschlagen und versucht haben, sie zu beißen.

Die zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden bei dem Übergriff verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt haben. Die Polizisten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung durften die Jugendlichen wieder gehen.