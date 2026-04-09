Streit in Britz eskaliert: Plötzlich zückt einer ein Messer

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Britz in der Nacht zum Donnerstag sind zwei 20-jährige Männer verletzt worden.

Die Polizei nahm die Personalien auf. (Symbolfoto) © Denis Zielke/TAG24

Nach Polizeiangaben alarmierten Anwohner um 0.20 Uhr die Einsatzkräfte, weil sie einen Verletzten auf dem Gehweg am Buckower Damm bemerkt hatten.

Dort trafen die Beamten einen 20-Jährigen mit Stichverletzungen am rechten Oberschenkel an. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fanden sie einen weiteren 20-Jährigen, dessen Bewusstsein deutlich getrübt war.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet eine Gruppe aus bislang ungeklärten Gründen in oder vor einem Lokal am Britzer Damm in Streit. Dieser gipfelte dann in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei attackierte offenbar eine unbekannte Person einen der beiden Männer mit einem Messer.

Der andere wurde durch stumpfe Gewalt am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten die zwei verletzten Männer in ein Krankenhaus.