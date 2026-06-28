Streit in Moabit eskaliert: Not-OP nach Stich in die Leiste!

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Moabit ist am Samstagabend ein 25-Jähriger durch eine Stichverletzung schwer verletzt worden.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet der Mann gegen 18.20 Uhr in der Beusselstraße Ecke Sickingenstraße mit zwei bislang unbekannten Männern in einen Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Unbekannten den 25-Jährigen mit einem Stich im Bereich der Leiste verletzt haben.

Anschließend flüchteten der mutmaßliche Angreifer und sein Begleiter vom Tatort.

Der Verletzte brach kurz darauf zusammen, Fußgänger leisteten ihm Erste Hilfe.