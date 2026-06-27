Mehrere Verletzte in Hellersdorf bei Schlägerei vor Imbiss

Berlin - In Berlin -Hellersdorf sind in der Nacht zu Samstag mehrere Menschen bei einer Auseinandersetzung verletzt worden.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Streits. (Symbolbild) © Manuel Genolet/dpa

Nach Angaben der Polizei trafen gegen 1 Uhr an einem Imbiss an der Stendaler Straße vier Jugendliche und junge Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren auf drei Männer (42, 44 und 46).

Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigten sich beide Gruppen zunächst gegenseitig, wobei fremdenfeindliche Äußerungen gefallen sein sollen.

Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation: Die Beteiligten gingen aufeinander los und schlugen sich, dabei kamen Stühle aus dem Imbiss zum Einsatz.

Ein 44-Jähriger, ein 46-Jähriger und ein 18-Jähriger erlitten oberflächliche Verletzungen