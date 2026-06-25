KI-Nacktbilder von Mitschülerinnen erstellt: Jetzt ermittelt die Polizei

Berlin - Zwei Schüler einer Schule in Berlin-Weißensee sollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellte Nacktbilder von Mitschülerinnen verbreitet haben.

Die beiden Schüler sollen nach Bekanntwerden der Aktion sofort suspendiert worden sein. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

"Wir nehmen Fälle sexualisierter Gewalt an Schulen grundsätzlich sehr ernst", teilte die Senatsverwaltung für Bildung auf Anfrage dazu mit. Die Schulleitung habe sofort nach Bekanntwerden der Vorgänge gehandelt.

"Die Schulgemeinschaft wurde informiert, Ordnungs-, beziehungsweise Erziehungsmaßnahmen kommen zur Anwendung, und umgehend wurde die Polizei eingeschaltet." Auch die Schulaufsicht habe sich unterstützend eingeschaltet.

Zuvor hatten die "Berliner Morgenpost" und der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Die Berliner Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zu Details oder ersten Ergebnissen seien aber noch keine Auskünfte möglich.

Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" wurden die beiden Schüler, die die sogenannten Deepfakes erstellt haben, mit sofortiger Wirkung vom Unterricht suspendiert.