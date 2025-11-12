Streit nahe Alex eskaliert: Prügel-Attacke endet mit gebrochener Nase

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Mitte haben zwei junge Männer einen 24-Jährigen angegriffen und ihm die Nase gebrochen.

Die Attacke passierte unweit der Alexwache. (Archivfoto)  © Paul Zinken/dpa

Laut Polizei gingen ein 18- und 20-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Alexanderstraße auf das Opfer los.

Sie schlugen mit Fäusten auf den 24-Jährigen ein, der mit einem 28 Jahre alten Mann unterwegs war.

Als der Angegriffene zu Boden ging, soll das Duo ihm mehrfach ins Gesicht getreten haben.

Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Streits.

