Streit nahe Alex eskaliert: Prügel-Attacke endet mit gebrochener Nase
Berlin - In Berlin-Mitte haben zwei junge Männer einen 24-Jährigen angegriffen und ihm die Nase gebrochen.
Laut Polizei gingen ein 18- und 20-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Alexanderstraße auf das Opfer los.
Sie schlugen mit Fäusten auf den 24-Jährigen ein, der mit einem 28 Jahre alten Mann unterwegs war.
Als der Angegriffene zu Boden ging, soll das Duo ihm mehrfach ins Gesicht getreten haben.
Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Streits.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa