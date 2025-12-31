Todes-Drama an Silvester: Polizei äußert nach Leichenfund schrecklichen Verdacht

Ein Ehepaar im Alter von 83 und 84 Jahren ist in einem Einfamilienhaus in Berlin-Tegel tot aufgefunden worden.

Von Verena Schmitt-Roschmann

Die Ermittler haben erste Vermutungen. (Symbolbild)
Die Ermittler haben erste Vermutungen. (Symbolbild)  © Marco Porzig/dpa

Eine Zeugin habe die beiden am Silvestermorgen kurz nach 10 Uhr leblos entdeckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Nach ersten Erkenntnissen werde vermutet, dass der 83-jährige Mann zunächst seine Frau und dann sich selbst getötet habe.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamts habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 080011101161.

