Todes-Drama an Silvester: Polizei äußert nach Leichenfund schrecklichen Verdacht
Von Verena Schmitt-Roschmann
Berlin - Ein Ehepaar im Alter von 83 und 84 Jahren ist in einem Einfamilienhaus in Berlin-Tegel tot aufgefunden worden.
Eine Zeugin habe die beiden am Silvestermorgen kurz nach 10 Uhr leblos entdeckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.
Nach ersten Erkenntnissen werde vermutet, dass der 83-jährige Mann zunächst seine Frau und dann sich selbst getötet habe.
Eine Mordkommission des Landeskriminalamts habe die weiteren Ermittlungen übernommen.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 080011101161.
