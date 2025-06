Suff-Fahrer fährt Schlangenlinien und baut Unfälle ... mit seinem Hausboot

Berlin - Kurioser Crash: In Berlin und Brandenburg ist die Polizei am Montagabend gleich zu zwei Unfällen gerufen worden, die sich allerdings auf dem Wasser zugetragen haben.

Alles in Kürze

Ein besoffener Hausboot-Kapitän hat auf der Havel zwei Unfälle verursacht. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa/ZB

Ein betrunkener Kapitän fuhr auf der Havel Schlangenlinien mit seinem Hausboot und kam dabei zweimal dem Ufer zu nah, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Den ersten Zwischenfall verursachte der 52-Jährige gegen 20.15 Uhr in Heiligensee, wo Zeugen beobachteten, wie er gegen den Steg einer Bootswerft fuhr.

Anschließend schipperte er seelenruhig weiter in Richtung Nieder Neuendorfer See und entfernte sich vom Unfallort. Zu seinem Pech war auch ein Beamter außer Dienst mit seinem Boot auf dem Gewässer unterwegs und meldete das Hausboot auf Schlingerkurs seinen Kollegen.

Er verfolgte den Suff-Fahrer bis zum Stadthafen Hennigsdorf und gab dabei immer wieder seine aktuelle Position durch, während ein Polizeiboot auf der Anfahrt war.

In Hennigsdorf krachte das Hausboot dann in ein festgemachtes Motorboot. Da die Wasserschutzpolizei noch nicht eingetroffen war, informierte der Polizist die Beamten in Brandenburg, die den Mann schließlich festnahmen und eine Blutentnahme durchführen ließen.