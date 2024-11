12.11.2024 16:24 Supermarkt-Randalierer belästigt Kunden und greift Polizisten an

In Berlin-Wilhelmstadt hat am Montagabend ein 54-Jähriger in einem Supermarkt randaliert. Als ein Polizist eingriff, eskalierte die Situation.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Wilhelmstadt hat am Montagabend ein 54-Jähriger in einem Supermarkt randaliert. Als ein Polizist eingriff, eskalierte die Situation. In einem Discounter in Berlin-Spandau sorgte ein Mann (54) für ordentlich Unruhe an der Kasse. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Wie die Polizei mitteilte, belästigte der Mann gegen 20.30 Uhr andere Kunden an der Kasse des Geschäfts an der Pichelsdorfer Straße. Auf die Aufforderung der Kassiererin, den Laden zu verlassen, weigerte sich der Störenfried. Stattdessen fing der 54-Jährige an, Münzen in Richtung der Kasse zu werfen. Nun reichte es einem Polizisten außer Dienst, der das Spektakel beobachtet hatte. Der Beamte zeigte dem Randalierer seinen Dienstausweis und forderte ihn erneut auf, sich aus dem Discounter zu entfernen. Da schlug der Tatverdächtige dem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Berlin Crime Attacke auf jüdische Fußballer in Berlin: Staatsschutz ermittelt Nach einer kurzen Rangelei konnte der Beamte den 54-Jährigen bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Laut Zeugenaussagen soll der Mann bereits eine Stunde zuvor in dem Geschäft Kunden bedrängt haben. Da er bei seiner Festnahme drohte, später wieder in den Supermarkt zurückzukehren, kam er bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam. Der Polizist klagte nach dem Schlag über Schmerzen, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung. Der 54-Jährige muss sich nun wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa