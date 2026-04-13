Tram-Grapscher wollen fremde Frau küssen: Als Helfer einschreiten, werden sie attackiert

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Widerliche Tat in einer Straßenbahn! In Berlin-Hellersdorf ist am Sonntagabend eine Frau sexuell belästigt worden.

Von Denis Zielke

Berlin - Widerliche Tat in einer Straßenbahn! In Berlin-Hellersdorf ist am Sonntagabend eine Frau sexuell belästigt worden.

Zu dem sexuellen Übergriff kam es in einer Berliner Tram. (Symbolfoto)
Zu dem sexuellen Übergriff kam es in einer Berliner Tram. (Symbolfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Zwei Männer griffen ein und wurden dabei nach Angaben der Polizei verletzt.

Demnach wurden Einsatzkräfte gegen 21 Uhr zum U-Bahnhof Hellersdorf gerufen. Ihnen war zuvor eine Körperverletzung gemeldet worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen drei Verdächtige in einem U-Bahn-Waggon einer bislang unbekannten Frau an den Hintern gefasst und versucht haben, sie gegen ihren Willen zu küssen.

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Ein 36-jähriger Mann und sein Begleiter griffen ein. Daraufhin sollen die Verdächtigen die beiden Männer körperlich attackiert haben.

Der 36-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper. Sein Begleiter verließ den Ort, bevor die Polizei seine Personalien aufnehmen konnte.

Beide Männer lehnten eine medizinische Behandlung ab. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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