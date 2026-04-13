Tram-Grapscher wollen fremde Frau küssen: Als Helfer einschreiten, werden sie attackiert

Berlin - Widerliche Tat in einer Straßenbahn! In Berlin -Hellersdorf ist am Sonntagabend eine Frau sexuell belästigt worden.

Zu dem sexuellen Übergriff kam es in einer Berliner Tram. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Zwei Männer griffen ein und wurden dabei nach Angaben der Polizei verletzt.

Demnach wurden Einsatzkräfte gegen 21 Uhr zum U-Bahnhof Hellersdorf gerufen. Ihnen war zuvor eine Körperverletzung gemeldet worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen drei Verdächtige in einem U-Bahn-Waggon einer bislang unbekannten Frau an den Hintern gefasst und versucht haben, sie gegen ihren Willen zu küssen.

Ein 36-jähriger Mann und sein Begleiter griffen ein. Daraufhin sollen die Verdächtigen die beiden Männer körperlich attackiert haben.

Der 36-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper. Sein Begleiter verließ den Ort, bevor die Polizei seine Personalien aufnehmen konnte.