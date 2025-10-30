Überfall auf "Mall of Berlin": Quintett versucht, bei Juwelier einzubrechen

Berlin - Fünf Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen versucht, in ein Juweliergeschäft am Leipziger Platz in Berlin-Mitte einzubrechen.

Die Täter haben versucht, das Rolltor eines Juweliers in dem Shopping-Center aufzuhebeln. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, seien die mutmaßlichen Täter mit einem Auto vor dem Juwelier in der "Mall of Berlin" vorgefahren und hatten versucht, das Sicherheitsrolltor des Geschäfts aufzuhebeln.

Ob sie dabei erfolgreich waren, ist derzeit noch unbekannt.

Wie es weiter hieß, seien alle fünf Tatverdächtigen flüchtig. Die Beamten hätten zunächst die Verfolgung aufgenommen, bevor sich die Spur der Tatverdächtigen verlor.

In Berlin ist es in der Vergangenheit mehrfach zu Einbrüchen in Juwelierläden in Einkaufszentren gekommen.