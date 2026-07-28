Überfall in Lichtenberg: Polizei nimmt bewaffneten Täter fest
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Von Hendrik Broschart
Berlin - Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Berlin-Lichtenberg haben Einsatzkräfte in der Nacht zu Dienstag einen Tatverdächtigen gefasst.
Laut Polizei hätten Spezialkräfte den Mann noch in der Nacht am Tatort im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen angetroffen.
Dabei stellten die Beamten den Angaben nach eine Schusswaffe sowie das Diebesgut sicher.
Wen oder was der mutmaßliche Täter zuvor überfallen hatte, teilte die Behörde zunächst nicht mit.
Zur Höhe eines möglichen Sachschadens machte die Polizei bislang ebenfalls keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Überfall dauern an.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa