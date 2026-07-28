Überfall in Lichtenberg: Polizei nimmt bewaffneten Täter fest

Berlin - Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Berlin-Lichtenberg haben Einsatzkräfte in der Nacht zu Dienstag einen Tatverdächtigen gefasst.

Der mutmaßliche Täter konnte noch am Tatort von den Einsatzkräften festgenommen werden. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Laut Polizei hätten Spezialkräfte den Mann noch in der Nacht am Tatort im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen angetroffen.

Dabei stellten die Beamten den Angaben nach eine Schusswaffe sowie das Diebesgut sicher.

Wen oder was der mutmaßliche Täter zuvor überfallen hatte, teilte die Behörde zunächst nicht mit.