Verdacht auf Menschenraub: Jugendlicher und Mann in Berliner Hotel festgenommen

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes hat die Berliner Polizei einen Jugendlichen und einen erwachsenen Mann festgenommen.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in einem Berliner Hotel wegen Verdachts von Erpressung und Menschenraub.  © Pierce Adler/dpa

Der Jugendliche war in Marzahn an der Allee der Kosmonauten am Vormittag Polizisten aufgefallen, wie die Polizei mitteilte.

Er führte die Polizisten in ein Hotelzimmer in der Nähe, wo drei Männer angetroffen wurden. Ein Mann hatte eine Verletzung im Gesicht.

Die Polizei verhörte die Männer in dem Hotelzimmer. Einer von ihnen wurde festgenommen. Die genaueren Umstände waren zunächst noch unklar.

Titelfoto: Pierce Adler/dpa

