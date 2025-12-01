Vorsicht vor falschen Handwerkern! Trickbetrüger in Berlin unterwegs
Berlin - Trickbetrüger in Berlin geben sich immer häufiger als Handwerker aus, um Zutritt zu Wohnungen zu erlangen. Vor allem Rentner sollten auf der Hut sein, warnt die Polizei.
Laut einer Mitteilung der Behörde gehen die Kriminellen oft nach demselben Muster vor. Dabei klingeln sie gezielt an den Wohnungstüren von älteren Menschen.
Ihr Vorwand: Angebliche Wasserschäden oder verschmutztes Trinkwasser in der Nachbarschaft. Die falschen Handwerker erzählen dramatische Geschichten über "dringende Reparaturen", um etwaige Zweifel ihrer Opfer zu zerstreuen.
In anderen Fällen treten die Täter sogar als vermeintliche Polizisten auf. Sie behaupten, prüfen zu müssen, ob Einbrüche in der entsprechenden Wohnung stattgefunden haben.
Der Ausgang ist in beiden Fällen der gleiche: Während ein Täter die Gesprächsführung übernimmt, durchsuchen Komplizen unbemerkt das Zuhause der Senioren – und stehlen Bargeld oder Schmuck.
Die Polizei rät:
- Öffnet Fremden niemals ungesichert die Tür – das ist kein Misstrauen, sondern gesunder Selbstschutz.
- Lasst nur Handwerker hinein, die Ihr selbst bestellt oder deren Besuch die Hausverwaltung angekündigt hat.
- Verlangt immer einen Dienstausweis und ruft im Zweifel bei der Behörde an.
- Bittet im Verdachtsfall Nachbarn um Hilfe oder ruft laut um Unterstützung.
- Und im Notfall gilt immer: 110 wählen!
Die Berliner Polizei bittet auch Angehörige von Senioren darum, ihre älteren Familienmitglieder über die aktuellen Betrugsmaschen zu informieren.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa