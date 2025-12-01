Vorsicht vor falschen Handwerkern! Trickbetrüger in Berlin unterwegs

Berlin - Trickbetrüger in Berlin geben sich immer häufiger als Handwerker aus, um Zutritt zu Wohnungen zu erlangen. Vor allem Rentner sollten auf der Hut sein, warnt die Polizei .

Die Polizei warnt in der Hauptstadt vor einer aktuellen Betrugsmasche. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Laut einer Mitteilung der Behörde gehen die Kriminellen oft nach demselben Muster vor. Dabei klingeln sie gezielt an den Wohnungstüren von älteren Menschen.

Ihr Vorwand: Angebliche Wasserschäden oder verschmutztes Trinkwasser in der Nachbarschaft. Die falschen Handwerker erzählen dramatische Geschichten über "dringende Reparaturen", um etwaige Zweifel ihrer Opfer zu zerstreuen.

In anderen Fällen treten die Täter sogar als vermeintliche Polizisten auf. Sie behaupten, prüfen zu müssen, ob Einbrüche in der entsprechenden Wohnung stattgefunden haben.

Der Ausgang ist in beiden Fällen der gleiche: Während ein Täter die Gesprächsführung übernimmt, durchsuchen Komplizen unbemerkt das Zuhause der Senioren – und stehlen Bargeld oder Schmuck.

Die Polizei rät: