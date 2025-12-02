Nach Messer-Angriff auf Ex-Freundin: Polizei stelt flüchtigen JVA-Häftling

Berlin - Fahndungserfolg nach über einer Woche: Der gesuchte Strafgefangene , der nicht aus dem Freigang zurückkehrte, ist in Berlin-Tempelhof gefasst worden.

Die Polizei stellte den Geflüchteten in Berlin. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Mann wurde am Montag in einer Gartenlaube festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten. Der 38-Jährige soll demnach einem Richter zur Verkündung eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Den Angaben zufolge hatte der Mann am 23. November regulären Freigang. In einem Bus soll er seine Ex-Freundin zur Rede gestellt, unvermittelt mit einem Stichwerkzeug zugestochen und verletzt haben.

Anschließend soll er sie zurückgelassen haben. Die Frau soll auf dem Weg zur Arbeit gewesen sein. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.