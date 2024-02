14.02.2024 10:39 Vermummte wollen Weihnachtsbäume in Rigaer Straße anzünden: Polizei schreitet ein

In Berlin-Friedrichshain haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch versucht, mehrere Tannenbäume in Brand zu setzen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ja, ist denn heut' schon Weihnachten? In Berlin-Friedrichshain haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch versucht, mehrere Tannenbäume in Brand zu setzen. An der Rigaer Straße wollten vier Personen in der Nacht mehrere Weihnachtsbäume anzünden. © Morris Pudwell Laut Polizei beobachtete ein Zeuge gegen 22.40 Uhr, wie vier Vermummte etwa 20 Weihnachtsbäume auf der Fahrbahn der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße zusammentrugen. Daraufhin begossen die Tatverdächtigen die Bäume mit einer Flüssigkeit und zündeten diese an. Mit mäßigem Erfolg: Es gab eine kurze Stichflamme, die schnell wieder erlosch. Die Gruppe rannte davon. Polizisten sammelten die Bäume ein, die mit einem Lastwagen zur Stadtreinigung gebracht wurden. Insgesamt waren 25 Beamte im Einsatz. Der Schauplatz des Vorfalls lässt vermuten, dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Mitglieder der linksautonomen Szene handeln könnte. 25 Polizisten waren im Einsatz. © Morris Pudwell Dazu passt auch, dass die weiteren Ermittlungen zum versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und der versuchten gemeinschädlichen Sachbeschädigung vom Polizeilichen Staatsschutz geführt werden.

Titelfoto: Morris Pudwell