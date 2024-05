28.05.2024 14:57 Versuchter Blitzeinbruch auf dem Ku'damm: Gangster krachen mit Jeep in Dior-Laden

Auf dem Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag versucht, mit einem Geländewagen in ein Luxusgeschäft einzudringen.

Von Denis Zielke

Berlin - Spektakulärer, aber erfolgloser Coup in Berlin-Charlottenburg: Auf dem Kurfürstendamm haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag versucht, mit einem Geländewagen in den Dior-Store einzudringen. Bei dem Nobelgeschäft auf dem Prachtboulevard Kurfürstendamm handelt es sich um eine Dior-Filiale. (Archivbild) © Wolfgang Kumm/dpa Die bislang unbekannten Täter seien gegen 3.30 Uhr mit einem Nissan rückwärts in die Schaufensterscheibe des Ladens gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Scheibe der Dior-Filiale wurde durch ein Reserverad am Heck beschädigt, zerbrach aber nicht. Dabei sei der Alarm ausgelöst worden. Nach dem gescheiterten Einbruch in die Edel-Boutique ließen die Täter den Jeep zurück und flüchteten vermutlich zu Fuß. Die Polizei stellte den Nissan zur Spurensicherung sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Wolfgang Kumm/dpa