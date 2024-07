19.07.2024 16:14 Vor einer Kita! Mann zeigt Penis und macht Hitlergruß

Große Aufregung in Berlin-Mariendorf: Dort musste am Donnerstag die Polizei einschreiten, nachdem ein Exhibitionist sich in der Öffentlichkeit entblößt hatte.

Von Christoph Carsten

Berlin - Große Aufregung im Berliner Ortsteil Mariendorf: Dort musste am Donnerstagnachmittag die Polizei einschreiten, nachdem ein Exhibitionist sich in der Öffentlichkeit entblößt hatte. In Berlin-Mariendorf nahm die Polizei am Donnerstag einen 31-Jährigen fest. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Laut bisherigem Ermittlungsstand holte der 31-Jährige gegen 15.30 Uhr an der Rixdorfer Straße sein Geschlechtsteil hervor. Unfreiwillige Zeugen wurden nach Polizeiangaben unter anderem Eltern und Kinder einer nahe gelegenen Kindertagesstätte. Doch damit nicht genug: Anschließend hob der Mann den Arm zum sogenannten Hitlergruß und gab verfassungsfeindliche Parolen von sich. Die Polizei konnte den Delinquenten noch vor Ort stellen. Die Beamten nahmen ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung und für eine Blutentnahme mit auf die Gefangenensammelstelle. Der Mann hatte vor einer Kita exhibitionistische Handlungen vollführt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seiner Wege gehen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion Süd führt die weiteren Ermittlungen.

