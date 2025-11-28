Unerlaubter Waffenbesitz: Polizei stürmt Wohnung in Spandau

Berlin - Wegen des Verdachts auf unerlaubten Waffenbesitz gegen einen 56-Jährigen ist die Polizei zu einem größeren Einsatz in Berlin-Spandau ausgerückt.

Die Polizei war im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin unterwegs. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Das LKA Berlin habe zusammen mit der besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Ferrum" am Freitagvormittag die Wohnung, Kellerräume und ein Fahrzeug eines Verdächtigen durchsucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam mit.

Das Ergebnis: Im Wagen des Mannes fanden die Einsatzkräfte eine geladene Pistole, zehn Patronen anderen Kalibers und Bargeld in vierstelliger Höhe.

Zudem entdeckten sie in seiner Wohnung 51 Patronen verschiedener Kaliber.

Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.