Feuer im U-Bahnhof Schloßstraße: Polizei hat schlimmen Verdacht

Berlin - Die Polizei ermittelt nach dem Brand am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Am U-Bahnhof Schloßstraße sorgte am Freitag Rauch für einen Großeinsatz der Feuerwehr. © Marion Van Der Kraats/dpa

Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Die Prüfung der Fach- und Sicherheitsexperten habe ergeben, dass die Brandschäden an den Kabeltrassen enorm seien, sagte BVG-Sprecherin Franziska Ellrich.

Die U9 bleibe daher zwischen Bundesplatz und Rathaus Steglitz unterbrochen. "Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass diese Unterbrechung weiterhin mehrere Tage andauern wird."

Ein Ersatzverkehr mit Bussen bestehe vorerst bis Sonntagnacht. "Unsere Kollegen arbeiten aktuell an der bestmöglichen Lösung für den weiteren Ersatzverkehr ab Montag", sagte die Sprecherin.