Weil er in der zweiten Reihe parkte: Aggro-Radfahrer prügelt Autofahrer ins Krankenhaus

Berlin - Plötzliche Eskalation in Berlin-Hellersdorf (Alte Hellersdorfer Straße): Ein Zweite-Reihe-Parker ist von einem Fahrradfahrer brutal zusammengeschlagen worden.

Der 44-jährige Autofahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Polizei zufolge beschwerte sich am Montagabend (gegen 19.30 Uhr) der Radfahrer über den 44-Jährigen. Wegfahren wollte der in zweiter Reihe parkende Autofahrer nicht, da soll der Radfahrer beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel getreten haben.

Daraufhin wollte er ihn zur Rede stellen, stieg aus, doch dann flogen schon die Fäuste: Mehrfach schlug der Aggro-Radfahrer auf den 44-Jährigen ein.

Selbst als der Autofahrer schon auf dem Boden lag, ließ er nicht von ihm ab - sondern erst, als mehrere Passanten einschritten.