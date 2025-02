08.02.2025 09:37 Wieder Ärger an der Rigaer Straße: Polizisten mit Pyrotechnik beschossen

Wieder Polizeieinsatz im linken Szene-Kiez: An der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain beschossen Vermummte am Freitagabend Polizisten mit Pyrotechnik.

Von Christoph Carsten

Berlin - Wieder ein Polizeieinsatz im linken Szene-Kiez: An der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain schossen Vermummte am späten Freitagabend Pyrotechnik auf Beamte. Die Polizei kontrollierte mehrere Personen. Die Polizei war eigenen Angaben zufolge gegen 22.30 Uhr im Einsatz. Zuvor sollen etwa 20 Vermummte Feuerwerkskörper gezündet und Häuserfassaden besprüht haben. Dabei soll auch ein Polizeiwagen mit Pyrotechnik attackiert worden sein. Die Einsatzkräfte kontrollierten vor Ort mehrere mutmaßlich der linken Szene zugehörige Personen. Festnahmen soll es jedoch nicht gegeben haben. Im weiteren Verlauf war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Dieser sollte kontrollieren, ob Personen auf dem Hausdach waren. Berlin Crime Wilde Drohung im Suff löst SEK-Einsatz in Berlin-Spandau aus Erst vor rund drei Wochen musste die Polizei in den Samariterkiez ausrücken, nachdem Vermummte auf der Rigaer Straße Tannenbäume in Brand gesetzt hatten. Auch dort griffen die Täter die Polizei mit Feuerwerk an und flüchteten danach. Immer wieder gibt es an der Rigaer Straße in Friedrichshain Angriffe auf die Polizei. Ähnliche Fälle gab es an der Rigaer Straße auch im September und Februar vergangenen Jahres sowie im Oktober 2023. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.

Titelfoto: privat