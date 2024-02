Wieder Ausschreitungen bei Pro-Palästina-Demo: Mit Pyro und Flaschen auf die Polizei

Berlin - Plötzlich flogen Flaschen auf die Polizeibeamten! In Berlin-Neukölln ist am Montagabend erneut eine pro-palästinensische Demonstration eskaliert.

Zunächst hatten sich am Hermannplatz in Neukölln rund 30 Menschen versammelt. Daraus wurde bald eine Menschenmenge von mehr als 200 Personen. © Morris Pudwell

Laut Polizei schlossen sich rund 200 bis 250 Personen der nicht angemeldeten Versammlung an, die vom Hermannplatz über Pannier- und Reuterstraße in Richtung Sonnenallee zog.

Als die Einsatzkräfte die Demo an der Sonnenallee gegen 21.30 Uhr auflösen wollten, sollen die Tatverdächtigen mit Steinen gefüllte Plastikflaschen und Pyrotechnik auf die Polizisten geworfen haben.

Nach ersten Angaben stellten die Beamten von elf Personen die Personalien fest und leiteten 14 Strafverfahren ein - vor allem wegen versuchter schwerer Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs.

Unter den Randalierern sollen sich viele Jugendliche und Heranwachsende befunden haben. Angaben zu Verletzten machte die Polizei zunächst nicht.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres kommt es vor allem in Neukölln immer wieder zu Ausschreitungen am Rande von Pro-Palästina-Demonstrationen.