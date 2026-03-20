Wieder Schüsse in Berlin: Mann in Kreuzberg verletzt

Bei Schüssen auf offener Straße in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann verletzt worden.

Berlin - Bei Schüssen auf offener Straße in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann verletzt worden.

Erst vergangene Woche wurden in Kreuzberg zwei Männer durch Schüsse verletzt. (Archivfoto)
Erst vergangene Woche wurden in Kreuzberg zwei Männer durch Schüsse verletzt. (Archivfoto)  © Maximilian v. Klenze/dpa

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr fielen in der Graefestraße mehrere Schüsse, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mann wurde getroffen und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen besteht keine Lebensgefahr. Zum Täter gibt es bislang keine Angaben.

Die Polizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat.

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"Die zunehmende Durchbewaffnung ist eine erschreckende Entwicklung, gegen die die Politik bisher keine Lösungsidee hervorgebracht hat", kommentierte die Gewerkschaft der Polizei.

Häufig komme es zu Schussabgaben im öffentlichen Raum, oft im Zusammenhang mit privaten Konflikten oder organisierter Kriminalität.

Titelfoto: Maximilian v. Klenze/dpa

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