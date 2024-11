Wieder Schüsse in Berlin: Mann verletzt

Berlin - In Berlin-Lankwitz ist ein Mann in der Nacht zu Freitag durch Schüsse verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde und weiter stationär behandelt wird.

Demnach feuerte ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin dem 30-Jährigen in den Rücken und ergriff anschließend das Weite.

Immer wieder fallen in Berlin Schüsse. Erst in der Nacht zu Mittwoch ist in Kreuzberg ein 31 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung erschossen worden.