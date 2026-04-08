Wut-Rentner beschmiert Bundeskanzleramt
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Berlin - Ein 76-jähriger Mann hat am Dienstagmittag das Bundeskanzleramt in Berlin mit roter Farbe beschmiert.
Wie die Polizei mitteilte, brachte der Rentner die Farbe gegen 12.45 Uhr auf einer Fläche von etwa zwei mal drei Metern an der Hauswand an.
Demnach hielt der Senior anschließend ein politisches Banner in den Händen, während ein 40-jähriger Begleiter die Aktion filmte.
Beamte der Bundespolizei und der Polizei Berlin stellten die Identitäten der beiden Männer fest.
Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.
Titelfoto: Michael Kappeler/dpa