Wut-Rentner beschmiert Bundeskanzleramt

Berlin - Ein 76-jähriger Mann hat am Dienstagmittag das Bundeskanzleramt in Berlin mit roter Farbe beschmiert.

Das Bundeskanzleramt in Berlin-Mitte wurde am Dienstag Ziel eines wütenden 76-Jährigen. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, brachte der Rentner die Farbe gegen 12.45 Uhr auf einer Fläche von etwa zwei mal drei Metern an der Hauswand an.

Demnach hielt der Senior anschließend ein politisches Banner in den Händen, während ein 40-jähriger Begleiter die Aktion filmte.

Beamte der Bundespolizei und der Polizei Berlin stellten die Identitäten der beiden Männer fest.