Zeugen gesucht: Person auf Fahrrad verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Die Frau erlitt eine Verletzung am Kopf und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Zeitgleich soll sich die Person auf dem Fahrrad vom Ort des Geschehens entfernt haben.

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, ereignete sich die Tat am gestrigen Montag gegen 15.05 Uhr auf der Blankenburger Straße von der Siegfriedstraße kommend in Richtung Klothildestraße.

Nun wenden sich die Ermittler mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann Angaben zu der radfahrenden Person und/oder zu ihrem Verhalten am Unfallort machen?

Hinweise nimmt die Polizei in der Idastraße 6 in 13156 Berlin-Pankow unter den Rufnummer (030) 4664-172310 sowie (030) 4664-172301 oder per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de entgegen. Alternativ auch an jeder anderen Polizeidienststelle.