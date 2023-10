Zwei Männer werden homophob beleidigt und geschlagen

Berlin - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Männer in Berlin-Gesundbrunnen von zwei Unbekannten auf offener Straße beleidigt und geschlagen.

Die beiden Opfer kamen mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, soll sich der Vorfall in einer Grünanlage in der Badstraße ereignet haben.

Der 54-Jährige und sein 26-jähriger Partner saßen demnach auf einer dortigen Bank, als zwei Unbekannte vorbeikamen und das Paar beleidigten.

Im Anschluss sollen die beiden Täter die Männer geschlagen und getreten haben. Nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen in die Travemünder Straße in Richtung Osloer Straße.

Rettungskräfte brachten die beiden Opfer mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Dieses konnten sie dann nach einer ambulanten Behandlung wieder verletzen.