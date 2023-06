09.06.2023 06:41 Zwei Tote in Berlin-Lichterfelde entdeckt: Mordkommission ermittelt

Am Donnerstag sind in einem Haus im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf zwei Tote in einem Haus entdeckt worden.

Berlin - Grausamer Fund: Im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf sind am Donnerstag zwei Tote in einem Haus entdeckt worden. Eine Mordkommission ermittelt im Fall des mutmaßlichen Tötungsdelikts. (Symbolfoto) © Dominik Totaro/TNN/dpa Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Abend mit. Derzeit ermittelt eine Mordkommission zu dem Fund im Ortsteil Lichterfelde. Über Alter und Identität der Toten machte die Behörde zunächst keine näheren Angaben. Aufgrund der Ermittlungen werden aktuell noch keine weiteren Informationen herausgegeben.

Titelfoto: Dominik Totaro/TNN/dpa