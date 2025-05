12.05.2025 11:47 Da ist das Ding: DFB-Pokal kommt nach Berlin

Am 24. Mai 2025 kämpfen Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal - am Montag kommt der Pott in der Hauptstadt an.

Von Thorsten Meiritz

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) wird den DFB-Pokal am Montagnachmittag in Empfang nehmen. © Andreas Gora/dpa Im Rahmen des sogenannten "Cup Handovers" nimmt der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) den Pokal um 14.30 Uhr im Festsaal des Roten Rathauses feierlich in Empfang. Anschließend wird die Trophäe durchgängig bis zum 22. Mai zwischen 9 und 18 Uhr im Roten Rathaus präsentiert. Letztmals wird der Pott am 23. Mai von 9 bis 11 Uhr zu besichtigen sein, bevor ihn am Folgetag der Gewinner überreicht bekommt. "Berlin freut sich auf das DFB-Pokalfinale im Olympiastadion, das wie immer der krönende Abschluss der Fußballsaison in Deutschland sein wird", betonte Wegner im Vorfeld. Berlin Neueröffnung der Marzahner Schwimmhalle: Das hat sich verändert! Inzwischen sei es gute Tradition geworden, den Pokal vor dem Finale im Berliner Rathaus auszustellen. "Ich wünsche mir, dass viele Berlinerinnen und Berliner, aber auch Gäste aus nah und fern die Gelegenheit nutzen, die Trophäe aus nächster Nähe zu bestaunen", spornte der CDU-Politiker zu einem Besuch im Regierungsgebäude an. Die Schwaben gelten als Favorit im Pokalfinale, aber Achtung vor dem Drittligisten aus Bielefeld: Der hat auf seinem Weg nach Berlin nacheinander gleich vier Mannschaften aus der Bundesliga ausgeschaltet, unter anderem auch Union Berlin.

