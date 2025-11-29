Der Berlin-Sound bekommt ein Update: Neue Türsignale für die S-Bahn

Berlin - Wer mit der neuen Berliner S-Bahn-Generation 483/484 unterwegs ist, hört es sofort: Die Türen klingen anders.

Die S-Bahnen der Generation 483/484 haben einen barrierefreien Sound. © Konsortium Siemens Mobility und Stadler/S-Bahn Berlin

Hinter den Signaltönen steckt moderne Sicherheitstechnik, die nach EU-Richtlinien vor allem sehbehinderten Menschen das Ein- und Aussteigen erleichtern soll.

Jede Tür gibt nun ein eigenes akustisches Signal ab – zusammen mit LEDs, die Öffnen und Schließen anzeigen. So finden Fahrgäste die Tür zuverlässiger und niemand gerät versehentlich in die Lichtschranke.

"Die neuen Töne sind super hilfreich", sagt Stan, Fahrgast und Mitglied des S-Bahn-Kundenbeirats. Wegen seiner Sehbehinderung ist er auf akustische Orientierung angewiesen.

Der alte, ikonische Dreiklang sei Kult, aber nicht immer zuverlässig gewesen: "Wenn Lautsprecher ausfallen, hört man gar nichts. Bei den neuen Signalen piept jede einzelne Tür – das ist viel sicherer."