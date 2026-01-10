Der Weihnachtsbaum muss weg? So holt die BSR Eure Tanne ab!

Berlin - In Berlin werden in den kommenden beiden Wochen ausrangierte Weihnachtsbäume abgeholt. Wo man die Termine findet und was man beachten muss.

Die Bäume sollen so am Straßenrand abgelegt werden, dass sie gut sichtbar sind. © Jens Kalaene/dpa

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) sammelt die Bäume bis 24. Januar ein - pro Stadtteil gibt es zwei Termine.

Dabei sind einige Punkte zu beachten: Die Bäume sollen gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden, bestenfalls bereits am Vorabend oder spätestens bis 6 Uhr früh am Abholtag.

Die Bäume müssen ab­geschmückt sein - auch Lametta muss abgehängt werden. Die Abholtermine können auf der Internetseite nachgeschaut oder telefonisch unter 030 75924900 erfragt werden.

"Bitte den Baum nicht in eine Mülltüte stecken, weil Plastiktüten die Weiterverwertung erschweren", schreibt die BSR. Der Baum soll auch nicht zerkleinert werden. Die Arbeit der Einsatzkräfte werden zudem erleichtert, wenn die Bäume in kleinen Baumgruppen abgelegt würden.