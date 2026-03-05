Kiezblog: Ganz Neukölln liest mit! Heiratsantrag auf Hauswand sorgt für Aufsehen

Berlin ist Lebensgefühl, Chaos, Party und Heimat zugleich. In diesem Kiezblog sammeln wir Alltagserlebnisse, die an jeder Ecke lauern.

Von Johannes Kohlstedt, Denis Zielke

Berlin - Steig ein, ich zeig Dir die Stadt: Berlin ist Lebensgefühl, Chaos, Party und Heimat zugleich. In diesem Kiezblog sammeln wir Alltagserlebnisse, die an jeder Ecke lauern. Gönnt Euch!

Dieser Heiratsantrag im XXL-Format ist nicht zu übersehen, © Denis Zielke/TAG24 5. März Wie groß muss eine Liebe sein, um eine ganze Hauswand zu füllen? In diesem Fall aus Berlin offenbar ziemlich groß. Mitten in Neukölln hat ein unbekannter Verliebter seiner Herzensdame einen Heiratsantrag im XXL-Format gemacht und so seine Gefühle verewigt: Auf einer Brandmauer an der Flughafenstraße prangt in meterhohen Buchstaben auf einem weiblichen Gesicht die Frage aller Fragen: "Willst du mich heiraten?" Gerichtet ist diese an eine Sarah, wie ein Schriftzug weiter auf dem Mural (Wandgemälde) verrät. Berlin Jugend gegen Wehrdienst: Schüler gehen in Berlin auf die Straße Doch hat Sarah Ja gesagt? Nachfrage beim netten Abi vom Lebanon-Imbiss direkt gegenüber: Der konnte allerdings nicht mit einer Antwort weiterhelfen - aber mit einem Falafel-Sandwich. Kostenpunkt: 2,50 Euro (vor Aionen mal 50 Cent). Das Mural hingegen soll sich einem Bericht der B.Z. zufolge der Verliebte 14.000 Euro habe kosten lassen. Oder umgerechnet: 5600 Sandwiches. 13. Februar Musik an, Welt aus. Nur mit den Kopfhörern auf den Ohren lässt sich manche Fahrt in der U-Bahn ertragen. Völlig in Gedanken versunken sitzt so ein Fahrgast in der berüchtigten U8 und starrt auf den siffigen Boden. Eine Bierflasche kullert von einem Ende des Wagons zum anderen. Als ein Mann vor ihm stehen bleibt und mit ihm spricht, schüttelt der Passagier den Kopf. Er hört ja nichts. Die schwarze Kapuze, die schmutzige Kleidung: Für ihn ist sofort klar, das muss ein aufdringlicher Obdachloser sein. Selbst als der Mann sich näher beugt und ihm eine Karte hinhält, bleibt er genervt und abweisend. Erst als er einen Kopfhörer abnimmt, hört er die ruhige Stimme: "Fahrkartenkontrolle. Ihren Fahrschein, bitte." Die angebliche Spendenkarte war also ein Dienstausweis.

Die U8 ist bekannt für Drogen, Gewalt und Bettler. (Archivbild) © Joerg Carstensen/dpa

15. August In Prenzlauer Berg scheitert ein Anwohner mit seiner Klage gegen die Lärmbelästigung ab 22 Uhr in der Kastanienallee. Das ist aber noch gar nichts, was dieser Herr in Schöneberg erleiden muss. Ihn bringen nicht das Partyvolk oder die Restaurantgäste nebenan um den Schlaf, sondern die eigene Haustür. Die fällt offenbar derart laut ins Schloss, dass die anderen Bewohner beide Türen bitte festhalten sollen. "Der Lärm ist für uns unerträglich", weist der Bewohner mit einem Zettel seine Nachbarn auf das Tür-Problem hin. Auch für die Hausverwaltung ist das offenbar kein Neuland, doch diese "macht GAR NICHTS!"

Sechsmal bitte in diesem kurzen Text: Es scheint ihm wirklich wichtig zu sein. © TAG24

24. Juli: Zugegeben das Wetter lädt derzeit nicht gerade zum Baden im Schlachtensee ein. Bei einem Spaziergang aber führt kein Weg an der Fischerhütte vorbei. Hier lässt es sich mit Speis und Getränk entspannen - mit Blick auf den See. Die Getränkepreise haben es aber selbst für Zehlendorfer in sich. Für eine Club Mate werden ganze fünf (!) Euro verlangt. Selbst beim Flughafen BER kriegt man die Mate günstiger (vier Euro). Dann doch lieber statt Wucher-Mate 'nen kaltes Bier!

In Zehlendorf muss man eben tiefer in die Tasche greifen. © TAG24

22. Juli: Morgens am U-Bahnhof Yorckstraße. Ein zugezogener Drogenabhängiger versucht an etwas Kleingeld zu kommen. Ohne Schuhe bettelt er, den sächsischen Dialekt kann man nur schwer überhöhen: "Bitte, 'nen poar Zent." Als aber keiner reagiert, hat er doch noch ein paar Abschiedsworte parat: "Was seid ihr denn für Fotzen?!" 1. Juli: Das Columbiabad in Neukölln ist als Problembad verschrien. Diese Erfahrung machte bei über 30 Grad auch eine hungrige Besucherin, wobei sie es nicht mit Krawallmachern zu tun bekam. Mit einer Schale Pommes (mit 7 Euro so teuer wie der reguläre Eintritt) in der Hand betrat sie verbotenerweise den Schwimmbereich. Das sollte sich auf dem Fuße rächen. Zeitgleich betätigte ein Kleinkind die Dusche im Durchschreitebecken - und verpasste der Fritten-Frau damit eine ungewollte Abkühlung.

Hier kam es zum Malheur im Columbiabad. © TAG24

29. Juni: Widersprüche, Kontraste - das macht Berlin aus. Hier tobt aktuell die Diskussion um eine autofreie Innenstadt. Während sich im nahezu durchgentrifizierten Neuköllner Schillerkiez schon längst der Bionade-Biedermeier breitgemacht hat und Lastenräder die engen Gassen verstopfen, eröffnet ausgerechnet hier künftig eine Fahrschule in einem ehemaligen Öko-Lebensmittelgeschäft. Und noch wilder: genau zwischen zwei Fahrradläden. Platziert in einer Kombination aus Fahrradstraße und Einbahnstraße - frei nach Günter Grass: Die Neuköllner proben den Aufstand. Das ist, ja, auch irgendwie Punk.

Wo es früher Körner und Biohonig gab, lernt der Neuköllner künftig das korrekte Führen eines SUVs oder geleasten AMGs. © TAG24

Ketchup-Katastrophe beim Kult-Imbiss

Ist dieser Klecks Ketchup wirklich 60 Cent wert? © TAG24 26. Juni: "Ich mache nur Sport! Ich rauche nicht, Ich trinke nicht, Ich f*cke nicht" - Zitat der Woche von einem Atzen nachts um halb eins vor einem Dönerladen nähe S-Bahnhof Schöneberg. 24. Juni: Berlin Berlinale-Chefin Tuttle stellt klar: "Ich möchte im Amt bleiben" Mittagspause bei Konnopke's. Auch beim Kult-Imbiss muss man offenbar den Gürtel enger schnallen. Wer für Currywurst und Pommes noch Ketchup oder Mayo (oder beides) haben will, muss draufzahlen. 60 Cent (das sind immerhin 1,20 Mark) um genauer zu sein. Da hätte man aber - vorsichtig ausgedrückt - auch etwas großzügiger beim Ketchup-Klecks sein können. 15. Juni: Es war doch sonnenklar - und dennoch traf einen der Schlag: Seit Mitte der Woche schaut endlich der Super-Sommer in Berlin vorbei. Die Freibäder freut's. Neben der neuen Preisstruktur (unschön!) herrschte wegen des durchwachsenen Wetters oft tote Hose in den Sommerbädern - sofern sie schon aufhaben. Das Prinzenbad in Kreuzberg hat auf und bei 32 Grad heute wollte am Nachmittag gefühlt die halbe Stadt dort ihre Bahnen ziehen, bevor es wieder abkühlt. Nur muss man erst einmal reinkommen. Vor dem Eingang bildete sich eine lange Schlange. Leute warteten bis auf die Straße. Doch wo anstellen ohne Ticket? Mit Online-Ticket? Unklar. Das gebuchte Zeitfenster sorgte für noch mehr Andrang. Drinnen war alles beim Alten: Wo die einen ihre Abneigung zu Textilien offen zur Schau trugen, machten die andere den Inhalt ihres Kleiderschrankes mit dem Schwimmbecken bekannt. Die Schwimmmeister waren wegen letzterer Fraktion nicht zu beneiden. Um 16.30 Uhr dann die Hiobsbotschaft. Eine Durchsage knarzte durch den Lautsprecher: "Achtung, liebe Besucher, krzzzz. Die Pommes gehen zur Neige. Ich wiederhole, krzzzz. Die Pommes gehen zur Neige." Graue Wolken zogen auf.



Schwimmgäste mussten Geduld mitbringen, denn die Warteschlange ging bis auf die Straße. © TAG24

Da sucht man doch lieber das Weite. © TAG24 24. Mai: Pokalwochenende in Berlin. Noch circa drei Stunden bis zum Anpfiff. Das Bier fließt, was sich vor allem auf dem Toilettenhäuschen vorm Olympiastadion bemerkbar macht. Der Abfluss ist verstopft, sodass das Urin bereits überläuft. "Ist das eklig", beschwert sich ein Fan - und pinkelt trotzdem. 4. Mai: Wir schreiben Tag vier des langen Wochenendes in Berlin. Viele feiern, einige arbeiten. Beide Fraktionen auch nahezu durchgängig. Mitglied der ersteren stürzt, weil sturzbesoffen, am Vormittag in den Hausflur und macht sich an der Wohnungstür nebenan zu schaffen. Wieder ein Junkie? Versuchter Bruch? Aufatmen! Nur ein Wuschelkopf in Lederjacke, Vintage, klar. Mit Schlüssel zur WG. 1. Mai: Obwohl das Myfest auch in diesem Jahr nicht stattfindet, ist die Oranienstraße voll von Feierwütigen. Für die Späti-Besitzer ist es das Geschäft des Jahres. Nur Toiletten sind Mangelware. Die Bar "Franken" hat da einen speziellen Hinweis: "Du trinkst beim Späti, dann piss auch beim Späti"

Klarer Hinweis für die Touris. © TAG24

1. Mai: "Das nenn ich Berlin, Leute!" - Zugezogene, maximal 20 Jahre alt, zu ihren Freundinnen, als sie es am 1. Mai endlich in den Görlitzer Park geschafft haben. 26. April: Noch mal S-Bahn-Chaos. Bei diesen Wartezeiten von 49 Minuten (!!!) will man am liebsten wieder umdrehen. Immerhin aber fuhr am falschen Gleis gegenüber doch noch die S1. Da musste man "nur" 17 Minuten warten. Immerhin etwas.

Das will man zum Feierabend nicht sehen. © TAG24

25. April: Mal wieder S-Bahn-Chaos, gestrandet am Nordbahnhof, keiner weiß irgendwas oder wohin. Zwei zuvor völlig fremde Menschen kommen ins Gespräch und schon geht's los. In sieben Minuten gemeinsamer Wartezeit kommt ein Potpourri an Themen auf den Tisch. Von Gen Z über osteuropäische Kabeldiebe bis wie schlecht es Deutschland geht ist alles dabei. Viel sagt der Gesprächspartner nicht, stimmt meistens nur zu. Was aber hängen geblieben ist, weil die Leute in Berlin nur noch Party im Kopf haben: "Wir müssen wieder zurück zur Religion!" 23. April: Junge Frau mit Kind steigt in die falsche U-Bahn. Offenbar schon wieder, sieht es aber positiv: "Dann können wir Papa erzählen, dass wir heute alle U-Bahn-Treppen gesehen haben." Ihre geschätzt dreijährige Tochter ganz entsetzt: "Doch nicht ALLE!" 22. April: Jeder Bezirk hat einen gewissen Flair, aber auch Stil. In Prenzlauer Berg ist Kopfbedeckung quasi Pflicht. Besonders gerne Beanies in allen Farben. Es heißt ja auch nicht umsonst Szene-Bezirk.

Das Prenzlauer-Berg-Starterpaket. © TAG24

31. März: Stammplatz mal anders. Wer in Schöneberg auf der Carl-Zuckmayer-Brücke die Sonne genießen will, muss womöglich Platz machen - für Simi, denn das ist seine Bierchen-Bank zum Bierchen-Trinken. Na dann, Prost!

Dieser Platz ist belegt. © TAG24