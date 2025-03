Döner immer teurer: Hier gibt es den Kebab noch für fünf Euro!

Bei Max & Moritz an der Hauptstraße gibt es den Döner für einen günstigen Preis. © TAG24

Deutlich günstiger wird es in Schöneberg an der Hauptstraße. Bei Max & Moritz scheint man den Ruf nach einer Dönerpreisbremse gehört zu haben. Sie locken die Kunden mit fünf Euro für einen Döner (sechs für einen Dürüm) in den Laden.

Statt teurer wurde es hier billiger, kostete der beliebte Fleisch-Snack vergangenes Jahr noch sechs Euro.

Das Beste: Ein Angebotsdöner ist es nicht, gilt die Preissenkung nun schon seit einigen Wochen.

Ein Grund könnte die Konkurrenz sein, denn die ist nicht gerade klein. In unmittelbarer Nähe gibt es gleich mehrere qualitativ hochwertige Dönerläden wie Rüyam, 7Days oder Bursa Uludağ. Zudem hat sich auf der anderen Straßenseite schräg gegenüber bereits der nächste Dönerladen angekündigt.

Man darf gespannt sein, wie lange sie den Preis halten können, wird doch eigentlich angesichts der Rinderknappheit schon der nächste Preisanstieg erwartet. Bis dahin können sich die Kunden noch über einen tollen Preis freuen - zumindest in Schöneberg.