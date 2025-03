Deutschland in der Fleischkrise: McDonald's zieht Preise an, Döner bald über zehn Euro?

München - Ein knapperes Angebot an Rindfleisch schlägt auf Deutschlands Fast-Food-Branche durch: Sowohl Döner als auch Burger sind in den vergangenen drei Jahren sehr viel teurer geworden.

Zu teuer: Gastronomen sehen sich dazu gezwungen den Kalbsdöner aus dem Sortiment zu nehmen. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Die Preise für Kalb- und Rindfleisch schießen in die Höhe, weil die Nachfrage nach Schlachttieren höher ist als das Angebot. Nach Daten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sind die Erzeugerpreise alleine in diesem Jahr bei Kuh- und Jungbullenfleisch jeweils um etwa 15 bis 20 Prozent gestiegen.



"Es ist eine ganz verrückte Situation", sagt Albert Hortmann-Scholten, Marktexperte der Kammer. Viele Betriebsaufgaben in der Rinderhaltung und die Blauzungenerkrankung haben demnach das Angebot stark reduziert.

Ursache der Preiserhöhungen in der Gastronomie ist nicht nur Rindfleisch, da Energie und andere Rohstoffe ebenfalls teurer geworden sind. Doch macht Fleisch einen nicht unerheblichen Teil der Kosten aus.

In München haben etliche Wirte bereits den Kalbsdöner von der Speisekarte gestrichen. "Zu teuer", sagt ein Dönerladenbesitzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

"Da müsste ich an die zehn Euro verlangen, das zahlt keiner." So gibt es nur noch Hühnchen und Pute.