Drama am S-Bahnhof: Mann klagt über Unwohlsein, wenig später ist er tot

Rettungskräfte versuchten minutenlang, den Mann (†59) wiederzubeleben. © Morris Pudwell

So geschehen am Montagabend. Ein Mann bemerkte den 59-Jährigen auf einer Bank am S-Bahnhof Plänterwald. Er stieg gegen 23.45 Uhr aus der S-Bahn aus und sprach ihn an.

Sie konnten allerdings nur wenige Worte wechseln. Der 59-Jährige beklagte nach TAG24-Informationen, dass ihm "sehr unwohl" sei, als er nur wenig später auch schon zu Boden fiel.

Unter der Anleitung der Rettungskräfte am Handy versuchte der Ersthelfer, den Mann wiederzubeleben - bis die Rettungskräfte ihn nach weniger als zehn Minuten ablösen konnten.

Doch auch die Sanitäter hatten kein Glück. Gegen 0.22 Uhr wurde der Mann für tot erklärt.