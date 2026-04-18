Dramatischer Ehestreit: Mann sticht seine Frau nieder

Berlin - Bei einem Streit mit ihrem Mann ist eine Frau im Spandauer Ortsteil Staaken durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Die Hintergründe zu dem eskalierten Streit sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die 62-Jährige erlitt nach Polizeiangaben Verletzungen am Schlüsselbein und an der Lunge. Sie kam in der Nacht ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor berichtete die "B.Z."

Nach den Angaben waren beide Eheleute alkoholisiert, als es am späten Freitagabend in der Wohnung zum Streit kam. In dessen Verlauf habe der 51 Jahre alte Mann auf seine Partnerin eingestochen.

Die Frau rief die Polizei selbst um Hilfe, wie der Behördensprecher sagte.

Ihr Ehemann wurde demnach vorläufig festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Nachdem ihm Blut abgenommen worden sei, sei er wieder auf freien Fuß gekommen.