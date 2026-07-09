Dreiste Friedhofs-Räuber: Ehepaar muss nach Skulpturen-Klau in den Knast

Berlin - Ein Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern hat über Jahre hinweg wertvolle Bronzeplastiken, Skulpturen und Reliefs von Friedhöfen geklaut. Jetzt verurteilte das Landgericht Berlin I die beiden zu mehrjährigen Haftstrafen.

Das Ehepaar soll Grabstellen in Berlin und Brandenburg sowie weiteren Städten geplündert haben. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der 68-jährige Reiner F. muss für vier Jahre und vier Monate hinter Gitter, seine 63-jährige Ehefrau Christiane F. erhielt eine Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten. Das Paar soll zwischen 2023 und 2025 eine regelrechte Diebestour über Friedhöfe gemacht haben.

Insgesamt sollen die beiden in 28 Fällen Grab-Skulpturen und andere Kunstwerke gestohlen haben. In zwei weiteren Fällen blieb es laut Landgericht beim Versuch. Die Beutezüge führten vor allem über Berliner Friedhöfe, aber auch nach Lübeck, Hamburg, Rostock und Potsdam.

Mit schwerem Gerät sollen die Täter zugeschlagen haben: Mit Stemmeisen und sogenannten Kuhfüßen brachen sie Bronzeplastiken und Reliefs aus ihren Verankerungen oder schraubten sie ab – oft in der Dunkelheit. Unter den gestohlenen Werken waren auch kunsthistorisch wertvolle Stücke.

Besonders übel nahm das Gericht dem Ehepaar den Diebstahl einer Jesus-Figur von einem Kindergrab in Berlin. Dafür gab es eine besonders hohe Einzelstrafe.