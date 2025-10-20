Einschränkungen auf vier S-Bahn-Linien: Ersatzbusse und Pendelverkehr ab Montag
Berlin - Ab Montagmorgen kommt es zu Einschränkungen und Ausfällen auf mehreren Berliner S-Bahn-Linien.
Von 4 Uhr verkehren bis zum 24. Oktober gegen 1.30 Uhrkeine Züge der Linien S1, S2, S25 und S26 zwischen Gesundbrunnen und Bornholmer Straße.
Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen sei eingerichtet, teilte die S-Bahn mit.
Zwischen Nordbahnhof und Gesundbrunnen verkehrt ein Pendelzug im 10-Minuten-Takt, mit Umstieg in Humboldthain.
Während der Sperrung verkehren die betroffenen Linien wie folgt:
- S1: Wannsee bis Nordbahnhof und Bornholmer Straße bis Oranienburg mit Halt in Wollankstraße in beiden Fahrtrichtungen
- S2: Blankenfelde bis Nordbahnhof, Greifswalder Straße bis Bornholmer Straße sowie zwischen Bornholmer Straße und Bernau
- S25: Teltow Stadt bis Potsdamer Platz und Schönholz bis Hennigsdorf
- S26: Teltow Stadt bis Potsdamer Platz
Grund für die Einschränkungen ist die Erneuerung von mehreren Weichen in Gesundbrunnen. Je nach Route kann am Bahnhof Gesundbrunnen in die U6 sowie die U8 umgestiegen werden.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa