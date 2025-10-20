Einschränkungen auf vier S-Bahn-Linien: Ersatzbusse und Pendelverkehr ab Montag

Berlin - Ab Montagmorgen kommt es zu Einschränkungen und Ausfällen auf mehreren Berliner S-Bahn-Linien.

Die S1 fährt für mehrere Tage nur zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Von 4 Uhr verkehren bis zum 24. Oktober gegen 1.30 Uhrkeine Züge der Linien S1, S2, S25 und S26 zwischen Gesundbrunnen und Bornholmer Straße.

Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen sei eingerichtet, teilte die S-Bahn mit.

Zwischen Nordbahnhof und Gesundbrunnen verkehrt ein Pendelzug im 10-Minuten-Takt, mit Umstieg in Humboldthain.

Während der Sperrung verkehren die betroffenen Linien wie folgt: