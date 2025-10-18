Neuer Name, neue Geschichte: Berliner Nettelbeckplatz heißt jetzt ...

Berlin - Der Nettelbeckplatz in Berlin-Mitte heißt jetzt Martha-Ndumbe-Platz. Bei einem Festakt am Nachmittag wurde das neue Straßenschild offiziell enthüllt.

Die Bezirksverordnetenversammlung beschloss im Januar, den Platz umzubenennen. © Annette Riedl/dpa

Die Suche nach einem neuen Namen war ein aufwendiger Prozess. Nach Angaben des Bezirksamts gab es mehr als 500 Vorschläge aus der Bevölkerung.

Eine Kommission aus Anwohnerinnen und Anwohnern, Initiativen und Institutionen wählte drei Favoriten aus. Die Bezirksverordnetenversammlung beschloss im Januar, den Platz nach Martha Ndumbe (1902 bis 1945) umzubenennen.

Joachim Nettelbeck (1738 bis 1824), nach dem der Platz im Wedding bisher benannt war, war Obersteuermann auf Versklavungsschiffen und gilt als Verfechter von Kolonialismus, Sklaverei und rassistisch-imperialistischen Ideologien.

Aus Sicht des Bezirks werden damit auch mit Blick auf die rechtlichen Voraussetzungen die nötigen Kriterien für die Umbenennung eines Straßennamens erfüllt.