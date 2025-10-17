Heute letzte Chance: "taz" verabschiedet sich von der werktäglichen Printausgabe

Berlin - Die linke Tageszeitung "taz" bringt an diesem Freitag ihre letzte werktägliche Ausgabe auf Papier raus.

Die beiden Chefredakteurinnen der taz, Barbara Junge (53, l.) und Ulrike Winkelmann (54), halten die ausgedruckte Titelseite der letzten werktäglichen Ausgabe der taz in den Händen. © Annette Riedl/dpa

Die letzte Printausgabe soll der "taz" zufolge zehn exklusive Beiträge enthalten – von Autorinnen wie T.C. Boyle (76), Francesca Melandri (61), Fatma Aydemir (39), Sibylle Berg (63) und Feridun Zaimoglu (60). Kreativ gestaltet wird sie von dem Künstler Christian Jankowski (57).

Tagesaktuelle Inhalte verbreitet die Zeitung mit Hauptsitz in Berlin künftig vor allem über die Website.

Die samstags erscheinende "wochentaz" wird weiterhin gedruckt verfügbar sein.