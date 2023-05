Bernd Kiesewetter: "In meinem Leben bin ich eigentlich immer auf die Schnauze geflogen"

Heute spricht Bernd ganz offen über seine dunklen Kapitel. Schließlich gehe es vielen Menschen so. "Ich bin zwar irgendwie Selfmade-Mensch mit Unternehmergeist, aber ich bin vielleicht nicht der Klassiker, der irgendwie in jungen Jahren durchgestartet ist und dann unaufhaltsam unterwegs war an die Spitze. In mein Leben bin ich eigentlich immer wieder auf die Schnauze gefallen", berichtet Bernd.

Der Erfolgscoach hat sich aus seinen Krisen herausmanövriert. © Ben de Biel

TAG24: Was war der Auslöser für Deine Drogensucht?

Bernd Kiesewetter: "Wie viele Jugendliche habe ich halt Alkohol und Haschisch konsumiert. Und eigentlich ich bin sehr früh gewarnt worden durch eine kleine LSD-Pille. Überall waren bunte Lichter und ich habe gebetet, dass es aufhört und ich einschlafen kann. Mit Kokain hatte ich nie wirklich was zu tun, bis sich zig Jahre später eine Gelegenheit ergab.

Jemand, den ich aus Schultagen kannte, hat vor mir Kokain konsumiert und ich war neugierig. 'Jetzt erklär mir doch mal, was macht Kokain mit Dir?' Ein Konsument kann ja nie erklären, was die Droge wirklich mit einem macht. Dieses Gefühl kann keiner wiedergeben. Und das führte dazu, dass ich es dann selber probiert habe. Es war am Anfang tatsächlich spaßig. Ich war von Übermut getrieben, obwohl ich schon fast 40 war. Am Anfang fand ich das Gefühl ganz furchtbar, doch mit der Zeit hatte ich Zugriff auf Areale in meinem Gehirn, an die ich vorher nie herangekommen bin.

Da ich schon immer gerne und viel Alkohol getrunken habe und in der Kombination mit Kokain nicht betrunken wurde, konnte ich halt noch mehr trinken. Damit war der Party-Modus sozusagen abgesegnet. Und dann wurden die Abstände zum Konsum immer kürzer, bis ich die Kontrolle verloren habe. Es hat Spaß gemacht, aber ich habe tatsächlich nicht gemerkt, dass ich echt asozial geworden bin, wenn man mal so auf den Punkt bringen darf."

TAG24: Wann hast Du die Notbremse gezogen?

Bernd Kiesewetter: "Es kam der Moment, als ich begriffen habe, dass ich in dieser Opferrolle gelandet bin und nicht mehr über mein Leben bestimme. Ich habe meine Tochter enttäuscht und meine Familie mal wieder vor den Kopf gestoßen. Anstatt sie wie verabredet zum Flughafen zu fahren, bin ich für Tage in Bars versackt und geriet in eine schwierige Situation, aus der ich fast nicht mehr herausgekommen wäre. In meinem schlechten Zustand habe ich begriffen: 'Okay, so funktioniert es jetzt nicht mehr, Du kannst so nicht mehr weitermachen. Du musst jetzt was ändern, sonst bist Du morgen entweder tot oder landest unter einer Brücke oder was auch immer.' Meine Frau war an dem Punkt, wo sie sagte, mir nicht mehr helfen zu können, und die Kinder schützen müsse. Ich habe mir dann eine ambulante Drogentherapie gesucht, für die ich heute noch ehrenamtlich tätig bin. Mit der Sucht anderer regelmäßig konfrontiert zu werden, hilft mir dabei, nicht rückfällig zu werden. Das Leben ist zu kurz, um Fehler zu wiederholen. Mittlerweile bin ich seit zehn Jahren clean."

TAG24: Von wem hattest Du die größte Unterstützung bei der Suchtbekämpfung?

"Na ja, die größte Unterstützung hatte ich von meiner Familie, also von meiner Frau und von meinen Kindern. Meine Kinder haben mir sofort wieder Vertrauen geschenkt in dieser desolaten Situation. Aber ohne die ambulante Therapie hätte ich es wohl nicht geschafft. Für mich war zum Beispiel ein Durchbruch, als ich gemerkt habe, ich bin nicht allein mit dem Problem. Ich kam mir vor wie ein Idiot, der mit der Droge nicht umgehen kann. Vor der Therapie versuchte ich mich selbst auf Kurs zu bringen: Ich habe mir einen Hund angeschafft, ein Motorrad gekauft und all diese Dinge, um mich irgendwie wieder auf den geraden Weg zu bringen. Aber dafür ist viel mehr notwendig."