Exklusiver Fahrservice macht mit einzigartigem Konzept Uber und Taxis Konkurrenz

Berlin - Auf Berlins Straßen ist der erste Fahrservice von Frauen für Frauen unterwegs. Was es mit dem einzigartigen Konzept auf sich hat?

Alles in Kürze

Die schwarzen und weißen Autos, die durch Deutschlands Hauptstadt düsen, sind mit der Skyline von Berlin und dem unverwechselbaren G-Cars-Logo foliert. Zudem haben sie eine erkennbare Nummer in der Heckscheibe.

Männliche Begleitpersonen sind tabu. Kleintiere wie Katzen , Nagetiere oder Reptilien in Transportboxen hingegen dürfen mitfahren. Auch kleine Hunde können einsteigen, solange sie im Fußbereich des Autos oder auf dem Schoß der Kundin bleiben.

Die G-Cars-Fahrerinnen absolvieren Probefahrten und sind in Kommunikation, Deeskalation und Selbstverteidigung geschult. In Zukunft sollen auch Sprachtrainings hinzukommen. "Ein Muss in einer so internationalen Stadt wie Berlin!", so das Unternehmen.

Ohne Angst vor Belästigungen, Übergriffen oder anderen unangenehmen Erlebnissen werden Frauen von geschulten Fahrerinnen an ihr Ziel gebracht.

Durch Berlin düsen diese Autos mit Fahrerinnen, um ausschließlich Frauen an ihr Ziel zu bringen. © Screenshot/Instagram/g_cars.berlin (Bildmontage)

Über die App stellst Du eine Anfrage, die an verfügbare Fahrerinnen in der Nähe weitergeleitet wird. Sobald eine Fahrerin die Anfrage annimmt, ruft sie Dich an, um Abholort, Ziel und Ankunftszeit zu vereinbaren. Eine Fahrt kann auch 48 Stunden im Voraus reserviert werden.

Sicher von A nach B kommen Frauen in Berlin egal an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit für 2,50 Euro pro Kilometer (zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer).

Die Autos werden regelmäßig kontrolliert und sind mit einer Alarmanlage sowie mit typischen Sicherheitsmerkmalen moderner Autos ausgestattet.

Aktuell gilt das Fahr-Angebot von Frauen für Frauen nur in Berlin. Jedoch will G-Cars sein Angebot zukünftig auch in anderen deutschen Städten zur Verfügung stellen.